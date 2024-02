Specializzandi sanitari rivendicano i propri diritti: in prima fila anche biologo brindisino

BRINDISI - Le associazioni Abifb – Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi, L.A.Psi. - Libera Associazione Psicologia e ReNaSfo – Rete Nazionale degli Specializzandi in farmacia ospedaliera comunicano che il giorno 23 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 manifesteranno presso Piazza Santi Apostoli a Roma per richiedere la retribuzione dei tirocini delle Scuole di Specializzazione di area non medica (biologia, farmacia, psicologia).

“Lo scopo della manifestazione – si legge in una nota fra i cui firmatari c’è anche il biologo brindisino Marco Giaimis, presidente dell’Abifb, oltre a Davide Pirrone di L.A.Psi e Seydou Sanogo di ReNasfo - è quello di ottenere equi trattamenti economici rispetto alle attività lavorative che vengono quotidianamente svolte dagli specializzandi e dalle specializzande di area sanitaria non medica presso le strutture del servizio sanitario nazionale”.

“I colleghi e le colleghe che frequentano una scuola di specializzazione – proseguono i rappresentanti delle associazioni - oltre a non ricevere una retribuzione, non dispongono di ferie, malattie e dei contributi previdenziali; ciò si configura come un'evidente assenza dei diritti essenziali previsti dalla Costituzione Italiana. Gli specializzandi e le specializzande di area sanitaria non medica svolgono 4 anni di tirocini professionalizzanti, lavorando di fatto gratuitamente per il Sistema Sanitario Nazionale e dovendo anche pagare per poter svolgere il tirocinio professionalizzante”.

“È arrivato il momento di fare sentire le voci di tutti i professionisti e di tutte le professioniste che continuano a veder lesa la propria dignità. Pertanto, chiediamo a colleghi e colleghe di scendere in piazza a manifestare per la tutela dei nostri diritti”.

