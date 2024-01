La protesta dei trattori dilaga, agricoltori in rivolta anche nel Brindisino

CAROVIGNO - Si sta svolgendo nella giorata di oggi (31 gennaio), sin dalle 8 di mattina, la protesta del Movimento spontaneo agricoltori in Largo Machiavelli a Carovigno. Il presidio permanente durerà fino alle 20, si attendono almeno cinquanta trattori nel solco delle proteste nazionali che in questi giorni stanno coinvolgendo tutta Italia.

Tra i tanti temi oggetto di discussione ci sono la riforma della Pac (politica agricola comune), i costi di produzione, le calamità e le fitopatie nonché la concorrenza sleale e la burocrazia nel settore. Non possono mancare anche i riferimenti alla xylella, batterio che da tempo ha stravolto il panorama rurale dell'intera Puglia. Presente durante l'iniziativa anche il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti.

"Carovigno è una realtà importantissima dal punto di vista agricolo - afferma Lanzilotti - non si può rimanere fermi sull'introduzione dell'Irpef agricolo e sulla perdita di agevolazioni per il carburante agricolo nel prossimo futuro - prosegue -, e soprattutto sulla politica europea del green deal, che mette ancora più in difficoltà il settore".

Con i clacson accesi dei loro trattori, gli agricoltori chidono di vivere dignitosamente poiché si sentono vittime di una politica che da anni non li supporta e che ora, più che mai, sembrerebbe averli accantonati per lasciare spazio a metori alternativi di lavoro.

