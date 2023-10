La Protezione civile di Fasano si dota del sistema di allarme pubblico Alert System

FASANO - È stato presentato oggi, martedì 10 ottobre, in una conferenza stampa a Palazzo di Città, Alert System, il nuovo sistema di allarme pubblico per la comunicazione diretta alla popolazione cittadina, che il Comune di Fasano sta attivando su tutto il territorio. Gestito dalla Protezione civile comunale, Alert System è un servizio di informazione telefonica utile per comunicare con la cittadinanza in tempo reale; un servizio operativo per la tutela dei cittadini, nonché un fondamentale ed efficace strumento per allertare la popolazione ed il personale di servizio in caso di eventi atmosferici eccezionali, incendi e situazioni quotidiane che possono creare disagi all’intero sistema di vita della città.

Durante la conferenza stampa, il Disaster manager del comune di Fasano Angelo Decarolis ha presentato i dettagli del sistema di allarme pubblico Alert System, alla presenza del primo cittadino Francesco Zaccaria e dell’assessore alla Protezione civile Gianluca Cisternino, spiegandone le funzionalità e annunciando il primo test ufficiale sul territorio. Infatti venerdì 13 ottobre alle 18:30 sarà inviato a tutti i recapiti telefonici di telefonia fissa nonché ai dispositivi mobili di chi avrà già effettuato la registrazione, un messaggio test, ovvero il Messaggio Zero, nel quale il sindaco Francesco Zaccaria, nell’esercizio delle sue funzioni di sindaco e responsabile locale di Protezione civile, espliciterà brevemente la funzionalità di tale applicazione.

«Non è un caso se abbiamo scelto di presentare oggi – dice il sindaco Francesco Zaccaria – il nuovo sistema di allarme pubblico di cui il Comune si è dotato, in quanto è in pieno svolgimento la Settimana Nazionale della Protezione Civile 2023 che si concluderà domenica 15 ottobre, per rendere omaggio a questa importantissima struttura del governo italiano preposta al coordinamento delle attività relative alla gestione delle emergenze, e alla grande famiglia dei volontari che affiancano le strutture regionali».

«Il Comune di Fasano si dota di un sistema di allerta – dice l’assessore alla Protezione civile Gianluca Cisternino – che è parte integrante delle procedure di Protezione Civile. La sicurezza della popolazione è da sempre una delle nostre priorità, vogliamo che i cittadini siano prontamente e direttamente informati, e questo nuovo servizio la cui applicazione è scaricabile gratuitamente ci mette in rete dandoci un utile strumento di informazione telefonica attraverso cui potranno essere comunicate le notizie riguardanti rischi di allerta meteo, o il transito interrotto di strade, la chiusura di scuole per neve e tanto altro ancora che possa essere di interesse generale in caso di allerta oltre alle relative iniziative messe in campo dal nostro Comune.?Un modo utile ed efficace per informare direttamente i cittadini e coloro i quali dovessero soggiornare sul nostro territorio».

«Ancora un passo avanti del Comune di Fasano in materia di protezione civile – spiega il Disaster manager del comune di Fasano Angelo Decarolis –. Il meccanismo di allertamento, di cui abbiamo parlato oggi, è uno strumento di completamento del Piano comunale di Protezione civile, recentemente aggiornato, e precede di poco un sistema di avvistamento di incendi boschivi che ci vedrà protagonisti nei prossimi mesi con la Regione Puglia (ente finanziatore) e con il volontariato di Protezione civile che tanto fa sul nostro territorio. L’attenzione dell’Amministrazione per l’innalzamento della resilienza è massima e gli uffici preposti fanno il loro dovere per concretizzare lo sforzo dell’intero sistema locale, regionale e nazionale».