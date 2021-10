La Protezione Civile incontra gli studenti a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - Si conclude con un bilancio positivo l'iniziativa prevista dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile Anpas, organizzata dell'associazione di Volontariato Fratellanza Popolare di San Vito dei Normanni. Nella ricorrenza della Settimana di Protezione Civile iniziata il 10 e che terminerà il prossimo 16 ottobre, avranno luogo diverse iniziative, a livello nazionale e territoriale, di informazione e comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolare i giovani, sui temi della Protezione Civile.

In particolare, oggi 13 ottobre 2021, proclamata dall’Onu Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, diverse classi del 1° e 2° Circolo Comprensivo, nonché due classi dell'Ipsss Morvillo Falcone, hanno fatto “visita” alla manifestazione di Protezione Civile organizzata in piazza Leonardo Leo in collaborazione con il Comune di San Vito dei Normanni, per conoscere da vicino le attività che si svolgono.

Iniziativa partecipata attivamente dalle associazioni di Protezione Civile dei comuni di Latiano, Oria, San Pancrazio, Brindisi, Torre Santa Susanna, Castellana Grotte e Locorotondo. Grande entusiasmo da parte dei volontari presenti che hanno avuto la possibilità di presentarsi e raccontarsi a scolari e studenti per avvicinarli quanto più possibile ai temi della Protezione Civile. Al termine della manifestazione gli interventi della Sindaca Silvana Errico, del comandante della Polizia Locale, Palma Passante, dell'assessore alla cultura Alessandra Pennella, dell'assessore alla Protezione Civile Luigi Ruggiero e del responsabile regionale di Protezione Civile Gianicola D'Amico.