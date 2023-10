La Protezione Civile nelle piazze per la campagna di prevenzione “Io non rischio”

FRANCAVILLA FONTANA - Anche nelle piazze del Brindisino ieri, domenica 15 ottobre, si è svolta la Campagna della Protezione civile “Io non rischio”: un progetto rivolto a tutti i cittadini per diffondere la consapevolezza sui rischi del territorio e la cultura della prevenzione. Francavilla Fontana, Oria, Palagiano, San Giorgio Ionico, Bitritto, Canosa, Martina Franca, Otranto, Andria, Manfredonia e molte altre le piazze coinvolte.

Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile e consigliere Regionale della Puglia, gruppo consigliare Pd, commenta: "La nostra convinzione è che cittadini preparati e informati possono fare la differenza e rendere più sicure le proprie comunità. lo non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, ma ancora prima di questo è anche un proposito, un'esortazione che va presa alla lettera, perché solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza e possibile dire, appunto: Io non rischio".

"La Campagna 'Io Non rischio' fa parte degli strumenti di prevenzione non strutturale che la Protezione Civile ha a disposizione per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione, formare volontari più consapevoli e specializzati e avviare un processo che porti i cittadini ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi".