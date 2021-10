Piani comunali di Protezione Civile: finanziamenti per 11 Comuni del Brindisino

BRINDISI - Sono 11 i Comuni della provincia di Brindisi beneficiari di un finanziamento regionale per l'implementazione dei Piani di Protezione Civile, 140 in tutta la regione per una quota massima di 30mila euro. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del comitato permanente di Protezione Civile, Maurizio Bruno: “Una grande occasione per aggiornare i piani e adeguarli alle linee guida del 2019. In questo modo sarà possibile per gli operatori intervenire in maniera più celere nei casi di emergenza”.

L’implementazione dei Piani si riferisce alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico. Tra gli undici sono della provincia di Brindisi abbiamo: Francavilla Fontana (30mila euro), San Michele Salentino (9mila e 800 euro), Latiano (20mila euro), San Donaci (20mila euro), Erchie (20mila euro), Villa Castelli (20mila euro), San Vito dei Normanni (20mila euro), Torre Santa Susanna (30mila euro), Cisternino (30mila euro), Fasano (30mila euro) e Brindisi (30mila euro).

"Per tutti questi territori il finanziamento messo a disposizione è l’occasione che i sindaci hanno per aggiornare i piani comunali di Protezione Civile - afferma Bruno - e per noi della stessa Protezione Civile, di avere sulla nostra piattaforma un quadro più completo, aggiornato e ordinato che ci consenta di intervenire con maggiore celerità nei momenti di emergenza. Rispetto al passato infatti non esistevano delle linee guida per la redazione dei piani in questione. E mettere ordine tra centinaia di piani diversi, di Comuni diversi che utilizzavano sistemi e criteri differenti, era estremamente difficile e farraginoso".

Oggi, con le linee guida impostate nel 2019, e grazie al finanziamento in questione, gli uffici di ogni singolo Comune potranno inserire dati, informazioni, mappe e tutto il necessario in maniera sistematica e più facile da consultare. "Una rivoluzione sulla cui implementazione sono certo che tutti gli uffici di tutti i Comuni pugliesi porranno massimo impegno e attenzione, e che ha come risultato velocità ed efficienza, garantendo così interventi più immediati, organizzati e mirati, a beneficio della sicurezza dei territori e delle comunità", conclude Bruno.