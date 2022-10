Protezione civile San Pietro: donate scarpe sequestrate a famiglie bisognose

SAN PIETRO VERNOTICO - Continua l’impegno per il territorio da parte della Protezione civile di San Pietro Vernotico. Nei giorni scorsi l’associazione ha donato decine di scarpe ricevute dall’Agenzia delle accise dogane e monopolio di Brindisi a famiglie bisognose del territorio. Ieri, un gruppo di volontari ha partecipato alla raccolta sangue organizzata da Avis presso la parrocchia Santissimi Angeli Custodi.

Le scarpe, modello “Converse”, sono state sequestrate al porto di Brindisi dal personale della dogana e donate alle associazioni del territorio tra cui la Protezione civile di San Pietro con presidente Dora Grassi che ha provveduto a smistarle, attraverso parrocchie e gli stessi volontari alle famiglie in difficoltà.

E a proposito di donazioni, l’associazione domenica scorsa ha ricevuto un piccolo carico di materiale di Primo soccorso da parte della Farmacia Angeli custodi, anche questo verrà utilizzato per le esigenze del territorio. Non solo presidi e interventi in supporto di vigili del fuoco o Polizia locale, quindi, ma anche tanta solidarietà verso chi è meno fortunato.