La Protezione civile di San Pietro spegne 25 candeline

SAN PIETRO VERNOTICO - Grandi emozionei per i volontari della Protezione civile di San Pietro Vernotico: domani, sabato 27 febbario, spegneranno 25 candeline. L'associazione, divenuta ormai vero e proprio punto di riferimento per il territorio, è stata costituita il 27 febbraio del 1996. Allora il presidente era e fondatore era Giancarlo Greco. Tra i soci Salvatore Candido, Gianpiero Palazzo Giampiero attualmente ancora iscritti, Enzo Miglietta, Ermanno Manca e Stefania Leuci.



Da allora si sono susseguiti diversi presidenti, il più a lungo in carica è Enzo Giuri che ha dato un'importante svolta all'associazione facendo raggiungere i livelli di professionalità che oggi la contraddistinguono.Il consiglio direttivo attuale vede come presidente Dora Grassi, vice Salvatore Candido, Enzo Giuri, Gianpiero Palazzo, Luigi Panico, Donato Maci Giuseppe Tafuro, Rocco Benegiamoe Riccardo Mileto. L'associazione, che oggi conta circa 30 soci, ha dato in questi anni un grande contributo al paese in particolare nell'ultimo periodo della pandemia. Alcuni volontari hanno partecipato ai soccorsi dopo i terremoti del Molise, delle Marche dell'Albania e per l'alluvione in Calabria.