Scarpe per i bisognosi, dalla Protezione civile una targa di ringraziamento per l'Agenzia delle dogane

CELLINO SAN MARCO - "Una serata all'insegna del grazie. Quel grazie che aiuta, che unisce, che rafforza". Ieri, giovedì 22 dicembre, nella sala 25 aprile in Cellino San Marco l'Associazione volontari di Protezione civile "Un cuore per tutti" di Cellino San Marco e l'Avpc di San Pietro Vernotico, hanno consegnato una targa in segno di ringraziamento alll'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli e personalmente uno dei suoi funzionari il dott. Tommaso La Notte per la collaborazione e l'aiuto concreto e sincero tramite la donazione di calzature per le persone più bisognose. Come è noto l'Agenzia delle dogane di Brindisi, tramite Tommaso La Notte, in diverse occasioni, ha donato carichi di calzature contraffatte sequestrate al porto di Brindisi nell'ambito dei controlli ordinari sul traffico di merci. Le calzature, tramite le associazioni di Protezione civile sono state distribuite sul territorio alle famiglie in difficoltà.

Le targhe sono state consegnate dai sindaci di Cellino, Marco Marra e di San Pietro, Pasquale Rizzo. Presenti, oltre ai volontari, le due presidenti, Dora Grassi per San Pietro ed Eva Coluccello di Cellino, promotrice dell'iniziatica che nel suo discorso ha ricordato che proprio nel 2022 l'associazione cellinese ha compiuto 10 anni di attività partecipando unitamente a San Pietro Vernotico a diversi eventi importanti tra cui il terremoto in Albania l'alluvione in Calabria e la partenza poi annullata per Ischia. Presenti anche la comandante della Polizia locale di Cellino Luana Casalini e l'ex comandante della Pl di San Pietro Emanuele Sergio.

Presso la sede delle associazioni di Protezione civile di San Pietro e Cellino "Un cuore per tutti" sono ancora disponibili calzature da bambino prima infanzia ed età scolarefino al 35.