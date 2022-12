Protocollo Asl - Marina Militare: riaprono le sale operatorie nel Centro ospedaliero marittimo di Taranto

FRANCAVILLA FONTANA - Il direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, Giovanni Bellanova, ha partecipato, lunedì 12 dicembre, alla ripresa delle attività nella sala operatoria del Centro ospedaliero marittimo di Taranto.

Bellanova, da poco confermato per il prossimo biennio tra i consulenti scientifici della Marina, ha svolto il ruolo di tutor nei due interventi effettuati nella struttura sanitaria della Marina Militare dopo una sospensione di circa quindici anni. I chirurghi militari hanno trattato un'ernia addominale e un'ernia inguinale, come previsto dal protocollo d'intesa siglato tra la Asl di Brindisi e la Marina Militare a giugno scorso. In base all'accordo, chirurghi e infermieri della Marina hanno potuto osservare e seguire i colleghi dell'Uoc di Chirurgia del Camberlingo nelle sale operatorie del presidio francavillese.

“L'esecuzione dei due interventi - spiega Bellanova - rappresenta il risultato tangibile di quanto stabilito nel protocollo d'intesa. Grazie alla collaborazione con i vertici della Marina e con i medici militari abbiamo scritto una bella pagina di storia della Sanità”.