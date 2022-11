Curatore speciale dei minori: sottoscritto protocollo presso il tribunale di Brindisi

BRINDISI - Di recente è stato sottoscritto il protocollo per il curatore speciale dei minori, presso il Tribunale di Brindisi, fortemente voluto da Camera minorile di Brindisi, per istituire un elenco di avvocati esperti in diritto di famiglia e minori presso l’Ordine degli avvocati di Brindisi, idonei per competenze e conoscenze ad essere nominati curatori speciali del minore e, dunque ad assistere processualmente i minori in condizioni di pregiudizio e conflittualità con i propri genitori e/o tutori, secondo quanto stabilito dal novellato ex art. 78 co. 3 e 4 del c. c. (L. n. 206 del 2021).

Grazie, difatti, alla riforma Cartabia sul diritto di famiglia, si è attribuito il ruolo di curatore speciale del minore agli avvocati specializzati in diritto di famiglia e minorile, che nei casi stabiliti dal legislatore dovrà essere nominato per tutelare gli interessi del minore, con poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Tra i casi di nomina previsti dal legislatore, il curatore speciale del minore potrà essere scelto e designato autonomamente dai minori di età superiore ai quattordici anni di età.

Tra i firmatari del protocollo, oltre a Camera minorile di Brindisi, nella persona dell’avvocato Simonetta De Carlo, l’Ordine degli avvocati Di Brindisi, nella persona del presidente, l’avvocato Claudio Consales, il presidente vicario del tribunale di Brindisi, Valerio Fracassi (anche nella veste di presidente della sezione Gip), la presidente del tribunale per i minorenni di Lecce, Bombina Santella, la presidente della sezione civile del tribunale di Brindisi, Fausta Fiorella Palazzo, il procuratore della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno, e il dirigente dei Servizi sociali del Comune di Brindisi, Gabriele Falco.

Tutti i firmatari hanno manifestato grande soddisfazione per la sottoscrizione del protocollo, ritenendolo un passo importante verso il consolidamento del lavoro di rete e la tutela del superiore interesse del minore. Sicuramente la Camera minorile di Brindisi è orgogliosa per aver avviato e realizzato questo grandioso risultato, frutto di costante formazione e impegno nel settore