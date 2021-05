Prove di stagione estiva, ripartono le Ztl e le zone pedonali nel Brindisino

Attivazioni a partire da domani, sabato 15 maggio, a Ceglie Messapica dove è stata ampliata la fascia oraria e Mesagne solo per questo week end

Con l'approssimarsi della stagione estiva e in base alle disposizioni per la "zona gialla" dove è consentito pranzare e cenare solo all'esterno dei locali, le amministrazioni comunali riattivano le zone a traffico limitato e le zone pedonali, soprattutto, nei centri storici. In particolare, a Ceglie Messapica, a partire da domani, sabato 15 maggio 2021, con apposita ordinanza, il sindaco Angelo Palmisano ha rimodulato la fascia oraria della Ztl e Apu (zona pedonale urbana) introducendo il divieto, anche, dalle 13 alle 15 e, poi, dalle 18 fino alle ore 22. Al fine di permettere alle numerose attività di ristorazione presenti nel centro storico e nella zona Medievale, di poter predisporre i tavoli all’esterno negli orari consentiti sino al coprifuoco. Tutti i giorni feriali e festivi, salvo modifiche al coprifuoco nelle prossime settimane.

A Mesagne, invece, la chiusura al traffico sarà attiva solo sabato 15 e domenica 16 maggio dalle ore 12.45 alle ore 16 e dalle ore 19.30 alle ore 22. Nelle due giornate è previsto il divieto di circolazione di qualsiasi tipo di veicolo a motore dalle ore 12:45 alle ore 16 e dalle ore 19.30 alle ore 22. L’accesso sarà consentito: ai veicoli intestati ai residenti del centro storico, veicoli di soccorso, polizia ed emergenza e veicoli al servizio di persone diversamente abili.