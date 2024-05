Provincia di Brindisi, l'avviso pubblico per la nomina di un sindaco effettivo Stp

BRINDISI - È stata attivata la procedura per la nomina di un sindaco effettivo in rappresentanza del socio Provincia di Brindisi, in seno al collegio dei sindaci della "Società Trasporti Pubblici" spa (Stp) di Brindisi, per i prossimi tre esercizi 2024/2026. A renderlo noto la dirigente Area 1 dell'ente, Fernanda Prete. Si tratta della procedura per l'acquisizione di istanze concernenti la nomina in assemblea dei soci del sindaco effettivo, su designazione della Provincia di Brindisi.

Tutti i requisiti richiesti per la nomina, la documentazione necessaria, i termini e la modalità di presentazione della domanda di candidatura sono disponibili sul sito della Provincia di Brindisi a questo link. La domanda di candidatura, indirizzata al presidente della Provincia (via A. De Leo, 3 - 72100 Brindisi), dovrà pervenire entro e non oltre il 6 giugno 2024.

ùLe domande di partecipazione all'avviso per mezzo di pec devono essere inoltrate alla casella di posta elettronica certificata della Provincia di Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell'invio informatico il candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. L'indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla procedura i candidati e le candidate le cui domande perverranno dopo il termine stabilito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la direzione dell'Area 1 dell'ente - settore Affari Generali, via A. De Leo, 3 (secondo piano dell'edificio) 72100 Brindisi -, mediante richiesta di chiarimenti urgenti da inviare al seguente indirizzo pec provincia@pec.provincia.brindisi.it. Chiunque lo desideri può prendere visione integrale dei criteri di indirizzo per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia, pubblicato nell'apposita sezione del sito www.provincia.brindisi.it "amministrazione trasparente".