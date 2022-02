Politiche sociali e del lavoro, gli investimenti del Pnrr nel Brindisino

BRINDISI - L’amministrazione provinciale di Brindisi e gli ambiti territoriali sociali della Provincia di Brindisi presenteranno mercoledì 16 febbraio, con inizio alle ore 10.30, presso il salone di rappresentanza dell’ente (via De Leo) le progettualità relative agli investimenti del Pnrr per infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. Nel corso della presentazione, oltre alle singole proposte che saranno dettagliatamente illustrate (già sottoposte al primo vaglio della competente sezione dell’assessorato al Welfare della Regione Puglia in vista delle successive candidature da presentarsi e a valersi sui successivi bandi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), gli ambiti territoriali sociali, nelle figure dei presidenti e dei responsabili degli uffici di piano, presenteranno il modello di Area Vasta provinciale che hanno elaborato per utilizzare al meglio i fondi del Pnrr, nell’interesse dei cittadini più fragili della Provincia e per traguardare tutti i livelli essenziali delle prestazioni.

Da tale iniziativa istituzionale scaturirà l’istituzione di un coordinamento politico e tecnico dei quattro ambiti territoriali sociali, in forma stabile. Tale modello, unico sul territorio regionale, rappresenta una buona prassi replicabile su altri territori anche nell’interesse a realizzare politiche integrate con i sistemi pubblici (in primis quello sanitario) che richiedono una corretta ed efficace declinazione dei relativi aspetti sociali, nell’ottica più piena di un sistema di salute globale e nel contempo di precisione (personalizzato sugli utenti). Nel corso dell’incontro, in particolare, verrà presentato il modello dello “Sportello Unico della Salute”, elaborato da Gianluca Budano, direttore generale del consorzio Ambito Territoriale Sociale Br 3 di Francavilla Fontana, da sperimentarsi sul territorio provinciale con l’auspicio di offrirlo all’adozione dell’intero territorio regionale.