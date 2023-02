La Provincia di Brindisi promuove un tavolo per l'autismo

BRINDISI - Lo scorso 26 gennaio il Coordinamento degli Ambiti Territoriali della Provincia di Brindisi ha proposto, all'unanimità, l'istituzione del “Tavolo provinciale per l'autismo” al fine di attivare un luogo di confronto e coprogettazione che possa riunire i vari attori provinciali interessati ad assicurare l’accesso alle cure e promuovere il benessere psico-sociale-educativo delle persone interessate all’autismo.

Il Tavolo provinciale per l’autismo avrà i seguenti compiti: collaborare con il tavolo regionale attraverso l’invio di proposte ed aggiornamenti sulle attività e le progettualità che riguardano le persone interessate all’autismo; monitorare lo stato di attuazione dei Lea e Leps a favore dei Dsa; attivare verifiche, con cadenza periodica, sullo stato di attuazione dei servizi; offrire indicazioni e pareri per la programmazione delle azioni attuative; assicurare una costante azione di ascolto delle istanze dei portatori di interesse; promuovere la partecipazione alle decisioni e alle valutazioni delle politiche pubbliche in favore della diagnosi precoce e della presa in carico integrata e continuativa delle persone affette da Dsa.

Potrà essere composto da tutti gli attori istituzionali e appartenenti al privato sociale che aderiranno alla rete, i quali potranno nominare un proprio referente. Al fine di procedere alla formale costituzione del Tavolo provinciale per l’autismo, mediante un apposito accordo di rete tra gli attori coinvolti, è stato organizzato il primo incontro di presentazione ed esame dell’iniziativa, che si terrà il 23 febbraio 2023, alle ore 16.30, presso la sede provinciale.