Teatro, danza e arte, al via i laboratori estivi di integrazione scolastica

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, d’intesa e in collaborazione con "SocioCulturale", nell’ambito del servizio di integrazione scolastica diversamente abili, propone, nel prossimo mese di luglio 2021, quattro laboratori estivi, per promuovere la creatività, la socializzazione e il benessere, riservati a 60 ragazzi utenti del servizio, 15 per ciascun laboratorio. In particolare si tratta del laboratorio di equitazione presso il Centro Acqua2o (strada Mesagne/San Vito dei Normanni), e i laboratori di teatro, danza e di arte ( pittura, ceramica e scultura) presso il Chiostro San Paolo della provincia di Brindisi.

Ogni laboratorio si avvarrà dell’apporto di educatori, assistenti alla comunicazione e Oss del servizio, che coadiuveranno l’esperto nella conduzione e realizzazione delle attività. Nell’ambito dei tre laboratori previsti presso il Chiostro San Paolo, inoltre, interverranno, in attività di tirocinio formativo, in virtù di apposita convenzione, gli studenti di quarto anno dell’istituto Morvillo Falcone di Brindisi, partner dell’iniziativa, che affiancheranno i ragazzi con disabilità, con funzione di animatori tutor, in un’ottica di peer education.

Le richieste di iscrizione devono essere inviate all'indirizzo provincia@pec.provincia.brindisi.it (riceve anche da Peo), entro venerdì 11 giugno 2021. Per tutti i dettagli, lunedi 17 maggio 2021, alle ore 11 è convocata, presso l’ex Chiostro San Paolo, in via De Leo, a Brindisi, la conferenza stampa di presentazione, non aperta al pubblico ma solo agli organi di stampa e ai presentatori, causa emergenza Covid 19. Saranno presenti gli animatori ed esperti che condurranno i laboratori e gli educatori e gli operatori socio sanitari che collaboreranno per la buona riuscita delle esperienze.La conferenza sarà comunque disponibile sul Canale You Tube della Provincia di Brindisi.