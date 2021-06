Provinciale Francavilla-Ostuni: entro la fine del 2021 i lavori per la rotatoria

BRINDISI - La provincia di Brindisi ha completato il progetto preliminare definitivo per la realizzazione di una rotatoria lungo la strada provinciale Francavilla - Ostuni, all’incrocio che interseca la strada provinciale 28 per San Michele Salentino. I lavori avranno inizio entro la fine del 2021. "E’ un’opera che attendavamo da tanto, che da assessore provinciale avevo promosso e avviato prima che tutto si fermasse, ma che finalmente sta per essere portata a compimento - dichiara il consigliere regionale del Pd, Maurizio Bruno. Si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza di una strada che nel corso degli anni è stata teatro di drammatici incidenti, molti dei quali purtroppo rivelatisi fatali. La realizzazione di una rotatoria illuminata proprio in quel punto, renderà non solo più sicura quella intersezione, ma spezzerà anche lo scorrimento veloce veicolare lungo quel tratto, riducendo i rischi anche subito prima e subito dopo. Per questo importante traguardo vorrei ringraziare la provincia e anche i consiglieri provinciali, in particolare Michele Salonna e Adriana Balestra, a dimostrazione che su certi temi non devono esserci divisioni partitiche e politiche"