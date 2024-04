Pta Fasano: il punto sui lavori. "Impegno costante per migliorare qualità servizi sanitari"

BRINDISI - L'Asl Brindisi, in collaborazione con il Presidio territoriale di assistenza a lavoro per rendere più efficiente il sistema sanitario nella Regione Puglia, con l'ausilio del consigliere per la Sanità Tommaso Gioia. Ieri, venerdì 26 aprile, si è tenuto un importante incontro nel Pta di Fasano per fare il punto sui lavori già realizzati e quelli ancora da ultimare nel vecchio ospedale riconvertito.

La riunione, richiesta dal direttore del Distretto Giuseppe Pace, ha visto la partecipazione del direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, dell'ingegnere Renato Ammirabile dell'Area Tecnica, direttore dei lavori, del consigliere per la sanità del presidente Emiliano, Tommaso Gioia.

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente Emiliano, ha espresso la sua soddisfazione per l'importante lavoro svolto fino ad oggi: "Sono orgoglioso di far parte di questa squadra dedicata e professionale che sta lavorando alacremente per rendere più efficiente la nostra sanità. I risultati finora ottenuti sono tangibili e testimoniano il nostro impegno costante nel migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire un sistema sanitario all'altezza delle aspettative dei cittadini".

Durante l'incontro, si è discusso della ridefinizione logistica degli spazi e dei lavori in corso nella struttura. Ecco i dettagli dei lavori del Presidio territoriale di assistenza:

Piano terra: sono stati realizzati i lavori con i fondi Fesr della Guardia Medica, del Punto di Primo Intervento, della Radiologia con l'installazione di una nuova Tac, del Centro Prelievi e del Serd. Questi ultimi due servizi saranno attivi nei nuovi ambienti a partire dal prossimo mese di maggio.

Primo piano: i lavori nel reparto di Oncologia sono in fase di ultimazione e i nuovi uffici vaccinazioni sono già completamente operativi, anche per i viaggiatori.

Secondo piano: oltre all'area poliambulatoriale già realizzata, si sta completando l'impianto di climatizzazione nelle sale del day-surgery operatorio.

Terzo piano: sono stati completati i lavori della Centrale operativa territoriale grazie ai finanziamenti Pnrr. È stata anche creata un'ampia sala di attesa e reception per gli ambulatori presenti nella zona antistante.

Quarto piano: è stata completata la ristrutturazione destinata all'Ospedale di Comunità, che sarà trasferito dalla sede attuale una volta ultimate le pratiche di autorizzazione e accreditamento da parte della Regione.

"Questi interventi permetteranno di restituire all'antica struttura dell'ex Convento francescano e al suo chiostro la loro valenza storica e architettonica. L'Asl Brindisi e il Presidio Territoriale di Assistenza continuano a lavorare alacremente per garantire un sistema sanitario efficiente e di qualità nella nostra regione". Conclude Gioia