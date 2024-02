Pubblica la foto di Giorgia Meloni a testa in giù: polemiche sul direttore di un museo

OSTUNI - Una polemica fervente si è accesa in queste ore nella Città Bianca. A scatenarla è stata una storia instagram pubblicata recentemente dal professore Luca Dell’Atti, presidente del Museo delle civiltà preclassiche di Ostuni. L'immagine, ora non più visibile sui social, raffigurava la premier Giorgia Meloni a testa in giù. Insomma, un riferimento nemmeno troppo velato alle sorti di Benito Mussolini in quel di Piazzale Loreto. Il gesto è stato ovviamente criticato dalla politica locale, soprattutto poiché compiuto da una personalità che riveste un ruolo di rilevanza pubblica.

"Siamo di fronte ad un gesto vergognoso di una gravità inaudita – ha detto ad Ansa il coordinatore provinciale e consigliere regionale di FdI, Luigi Caroli – ed è necessario che il sindaco di Ostuni e l’Amministrazione provvedano immediatamente a revocare l’incarico conferito da poco a chi ha pubblicato quella foto".

"Bisogna creare le condizioni per una nuova ‘agibilità democratica’ all’interno del consiglio di amministrazione del museo - prosegue Caroli -. Altrimenti ci sarebbero troppi condizionamenti. Faccio appello immediato al sindaco che possa così come lo ha nominato – conclude il consigliere – possa rimuoverlo. Sono convinto che il primo cittadino comprenderà l’esigenza senza perdite di tempo di rimuovere chi ha pubblicato quella foto".

Il professore Luca Dell’Atti era stato nominato presidente del museo lo scorso 27 dicembre in una conferenza stampa con il sindaco della Città Bianca. “Sono onorato per questa nomina e ringrazio il sindaco per la fiducia - dichiarava Dell’Atti - si tratta della più rilevante istituzione culturale della nostra città".

