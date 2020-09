Brindisi, asili nido comunali: pubblicate le graduatorie

Sono state pubblicate, in data odierna, le graduatorie dei minori per i quali è stata presentata istanza di iscrizione agli asili nido comunali per l'anno educativo 2020-21. L'ammissione avverrà in considerazione dell'organizzazione di ciascuna struttura relativamente alle direttive di sicurezza per l'emergenza Covid-19.

Avverso le suddette graduatorie è consentito proporre reclamo o opposizione entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito comunale.