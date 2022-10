Puglia Food Awards 2022, oscar di eccellenza per le aziende del Brindisino

BARI - Assegnati gli oscar delle eccellenze agroalimentari della Puglia che premia, in particolare, molte aziende della provincia di Brindisi. La cerimonia si è svolta a Bari nella cornice di Villa De Grecis. "Puglia Food Awards" nasce, infatti, per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare regionale, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. Sono state oltre 180 le aziende che hanno deciso di mettersi in gioco per conquistare il “bollino” che certificherebbe i produttori per le loro realtà aziendali, il territorio e la sostenibilità attraverso i propri prodotti. L'obiettivo è quello di promuovere, valorizzare, premiare e creare opportunità di crescita per le eccellenze agroalimentari. L'evento è patrocinato da Regione Puglia, Puglia Promozione, Ministero Politiche Agricole e Comune di Bari.

Tra le aziende della provincia di Brindisi spiccano "Masseria Fragnite" di Ceglie Messapica vincitrice nella categoria "salumi" e mezione speciale nella categoria "formaggi". Menzione speciale nella categoria "vini" per "Tenute Lu Spada" di Brindisi. Bollino di eccellenza nella categoria "pasta" per "Pasta Ligorio - Pasticifio Al Mattarello" di San Vito dei Normanni. Menzione speciale nella categoria "olio" per "Tenute Allegretti" di Montalbano di Fasano e "Frantoio Oleario Cassese" di Villa Castelli e nella categoria "conserve" per "Spina Sapori di Puglia" di Oria.

Le aziende tramite questo progetto, entreranno in contatto con buyer italiani ed esteri sia in Europa che in America oltre che nel canale Horeca decisamente più sensibile alle piccole produzioni di eccellenza. Il patrocinio del Mipaaf ha dato valore al progetto è garanzia per i bollini: un sostegno concreto e diretto. Tutti i vincitori dei Puglia Food Awards parteciperanno, poi, di diritto alla versione nazionale dell'Italy Food Awards.