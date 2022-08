Puglia, contributi libri di testo: proroga domande fino al 30 settembre

È stato riaperto il nuovo avviso regionale finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e sussidi didattici dedicata agli studenti e studentesse a basso reddito delle istituzioni secondarie di 1° grado e 2° grado statali e paritarie presenti sul territorio regionale per l’a.s. 2022/2023. Dalle ore 12.00 del prossimo 12 settembre e fino alle ore 12 di venerdì 30 settembre sarà possibile presentare la domanda per tutti gli studenti della Puglia il cui nucleo familiare presenta un Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro.

Questo nuovo bando nasce per rispondere alle richieste di numerose famiglie che non sono riuscite a presentare l’istanza nei termini previsti nel precedente avviso conclusosi lo scorso 29 luglio e che rischiavano, dunque, di rimanere fuori dalla misura regionale che supporta la frequenza alle attività scolastiche di migliaia di studenti/esse a basso reddito. L’istanza dovrà essere presentata unicamente per via telematica attraverso la piattaforma "Studio in Puglia" alla sezione libri di testo a.s. 2022/2023.

La piattaforma acquisirà i dati sull'Isee direttamente dalla banca dati dell' Inps, pertanto al momento della presentazione dell' istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile, nel sistema Inps, una attestazione Isee valida. Il riconoscimento del beneficio sarà preceduto dalla verifica della residenza dello studente o della studentessa, della frequenza scolastica, dell'effettiva spesa sostenuta nel caso di erogazione di rimborso delle spese.