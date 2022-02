Puglia, la Protezione Civile dirama "allerta gialla" per rischio neve

Un'ampia saccatura centrale sull'aria balcanica interessa le regioni meridionali portando deboli precipitazioni anche a carattere nevoso, una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali e associata ad un generale calo termico. I fenomeni saranno in attenuazione dalla serata di domani, 1 marzo.

Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Regionale Puglia ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone di allerta C- Puglia Centrale, F- Puglia Bradanica, G- Basso Ofanto, a partire dalle 08.00 di domani,1 Marzo 2022, e per le successive 12 ore.

Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra di 200-400 metri, con locali sconfinamenti fino al livello del mare sulla Puglia garganica, con apporti al suolo fino a moderati sui rilievi della Puglia centrale, e alle quote superiori a 400 metri sul resto della Puglia, pertanto è stata emessa una allerta gialla per neve, a partire dalla mezzanotte di oggi, 28 febbraio, e per le successive 24 ore, sulle zone di allerta H- SubAppennino Dauno, A- Gargano e Tremiti, B -Tavoliere, C Puglia Centrale Adriatica, F-Puglia Centrale Bradanica, G – Basso Ofanto, I-Basso Fortore.

La Sezione Protezione Civile segue l'evolversi della situazione e invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale al seguente link https://protezionecivile.puglia.it/rischi/rischio-meteo-idro/norme-di-autoprotezione-rischio-meteo-idro/.