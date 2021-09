"Puglia ti vorrei" fa tappa a Brindisi, immaginare il futuro insieme ai giovani

BRINDISI - Fa tappa a Brindisi uno degli incontri conoscitivi e di discussione di “Puglia ti vorrei – Giovani Protagonisti”, il percorso di partecipazione avviato dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia in collaborazione con Arti Puglia per costruire insieme alle giovani generazioni il nuovo programma delle Politiche Giovanili. Gli incontri del percorso di partecipazione hanno lo scopo di far conoscere il nuovo programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia “Giovani Protagonisti” e raccogliere proposte dei giovani pugliesi al fine di orientare ed integrare il piano verso nuove soluzioni ed opportunità in linea con i bisogni espressi dal territorio.

L’appuntamento, insieme allo staff di Politiche Giovanili e Arti, è per domani, martedì 21 settembre, alle ore 17:30 presso Palazzo Guerrieri. Parteciperanno l’assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e il consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Brindisi Giulio Gazzaneo. I partecipanti verranno suddivisi in gruppi di lavoro in cui potranno esprimere le proprie opinioni, desideri e le proposte per immaginare la Puglia del futuro: i risultati saranno poi condivisi e scaricabili sul portale regionale nella sezione dedicata a “Puglia Ti Vorrei”.

Nell’attesa dell’incontro del 21, rispondi all’intervista e preparati all’incontro qui. Per ulteriori informazioni, invece, sulle azioni delle politiche giovanili realizzate dalla Regione Puglia e sul processo partecipato Puglia Ti Vorrei - Giovani Protagonisti è possibile consultare il sito. Tutti i partecipanti devono essere in possesso del green pass e sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19. Per facilitare l'organizzazione dell’evento, è utile compilare il seguente modulo e prenotare il vostro posto.