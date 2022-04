"Pugliesi nel mondo", Brindisi ospiterà la manifestazione annuale

BRINDISI - Sarà la città di Brindisi ad ospitare l'evento annuale di "Pugliesi nel mondo". La manifestazione si svolgerà nel Nuovo Teatro Verdi nella giornata di sabato 29 ottobre 2022. L'evento è patrocinato dall'Amministrazione Comunale di Brindisi, quale Comune scelto fra i vari candidati. Affiancherà "Pugliesi nel mondo" in una iniziativa, ancora da annunciare. Sarà occasione per promuovere la città insieme al suo territorio, con le sue bellezze e le sue aziende con i propri prodotti.

Durante l'evento, ci sarà la partecipazioni di vari ospiti e, nell'occasione, saranno premiati 15 eccellenze pugliesi che si sono distinte e che hanno dato prestigio all'Italia, alla Puglia e ai Paesi dove vivono. Inoltre ci saranno degli artisti che si esibiranno, tutti nati o di origine pugliese.

In questo periodo, inoltre, sarà possibile organizzare iniziative collaterali (culturali, artistiche, culinarie e sportive) e saranno coinvolte associazioni ed enti di ogni genere presenti sul territorio.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione di illustri corregionali che arriveranno anche da altre regioni e Paesi lontani, assicura una notevole visibilità nazionale e internazionale. Eventuali candidature da proporre alla commissione esaminatrice per la premiazione o per informazioni di ogni genere, devono essere inviate, insieme ad un curriculum vitae aggiornato, via email a: info@puglianelmondo.com.