Volontari in azione nel parco giochi e nella piazza: riempiti 36 sacchi in poche ore

SAN PIETRO VERNOTICO - Grande successo per la seconda edizione dell’iniziativa ambientalista dell’Asd Dialetto Sampietrano di San Pietro Vernotico denominata "Noi puliamo. E tu?”. Nella mattinata di ieri, domenica 10 ottobre, 26 volontari tra cui molti giovani, hanno tirato a lucido il parco giochi di piazza Domenico Modugno e la stessa piazza. Un’area alla periferia del paese meta di giovani di tutte le età. Purtroppo sempre piena di rifiuti a causa dell’indisciplina di molti che gettano nelle aiuole e lungo i viali materiali di ogni genere. Eppure i cestini ci sono. Eppure c'è una ditta incaricata che si occupa della pulizia. Basta fare una passeggiata nella piazza e nel parco giochi per rendersi conto di come questo spazio dedicato a bambini e giovani è ostaggio dell'inciviltà.

L’associazione sportiva dilettantistica, ricreativa e culturale “Dialetto Sampietrano”, una delle poche attenta ai bisogni del territorio, per il secondo anno consecutivo ha organizzato una mattinata dedicata all’Ambiente nella speranza di sensibilizzare al rispetto per la Natura.

I volontari hanno raccolto 36 sacchi di rifiuti che sono stati opportunamente differenziati più altro materiale ingombrante, come pezzi di carrozzeria d'auto, un cavo d'acciaio di grosse dimensioni, un tappeto, spranghe di ferro e rami secchi.

“Alla presenza degli assessori Antonella De Matteis e Massimo Canoci e del presidente regionale Csain Angelo Solazzo, i volontari di Dialetto Sampietrano hanno dimostrato che si può fare molto per la propria comunità e, soprattutto,c he con il buon esempio si possono educare le giovani generazioni al rispetto dei valori ambientali”, scrivono sulla pagina Facebook dell’associazione.