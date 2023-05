Punti cardinali, migliorare l’accesso all’occupazione: incontro pubblico

MESAGNE - Incontro sull’orientamento a Mesagne, nell’ambito dell’Avviso “Punti Cardinali” il cui obiettivo è migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, qualificando le politiche attive per il lavoro e per le competenze e rafforzando la capacità di accompagnare e sostenere l’evoluzione del mercato del lavoro. Martedì 30 maggio, a partire dalle ore 9, nell’auditorium dell’Iiss “Epifanio Ferdinando” in via Damiano Chiesa a Mesagne, si parlerà di formazione altamente qualificata nell’ambito di un job day sugli Its, Istituti tecnici superiori.

L’obiettivo è facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, cioè fare in modo che chi è in cerca di un’occupazione possa avere a disposizione strumenti, luoghi e personale qualificato al quale sottoporre la propria candidatura. Per consentire a chi è in cerca di lavoro di orientarsi, sono in programma a Mesagne laboratori di orientamento, sia al lavoro che alla formazione. Sempre a Mesagne, nella sede del laboratorio urbano Lab Creation, è attivo uno sportello che sarà operativo per 24 settimane, un servizio utile per coloro che hanno bisogno di essere accompagnati nel proprio percorso formativo e lavorativo.

In apertura dei lavori sono previsti i saluti del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, dell’assessore regionale alla formazione e al lavoro, Sebastiano Leo, del consigliere regionale, Mauro Vizzino, dell’assessore all’istruzione di Mesagne, Anna Maria Scalera, e del consigliere comunale alle politiche giovanili, Vincenzo Sicilia.

Relazioneranno i giornalisti Anna Saponaro e Cosimo Saracino, il consulente d’impresa Andrea Mingolla, il docente universitario Antonio Capodieci, la direttrice dell’Its logistica di Taranto, Luigia Tocci. Interverrà Daniela Talà, assistenza tecnica Università e Its- Anpal Servizi. Il coordinamento delle attività è a cura dell’Agenzia Formativa Ulisse.