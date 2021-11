Aism, a Francavilla nasce un punto di ascolto per le persone affette da Sclerosi Multipla

FRANCAVILLA FONTANA - Un punto di ascolto per le persone affette da Sclerosi Multipla e per le loro famiglie. Nasce a Francavilla Fontana la prima sede comprensoriale Aism nella provincia di Brindisi. La data di inaugurazione è prevista per sabato 20 novembre presso i locali comunali di via Oria 12 in prossimità del Centro Commerciale “Villa Franca” alla presenza dei componenti del membro direttivo di Aism Sezione Provinciale di Brindisi e delle istituzioni locali e la partecipazione è aperta al pubblico con mascherina e green pass.

La Sclerosi Multipla è una disturbo neurodegenerativo che provoca lesioni a carico del sistema nervoso centrale: in Italia le persone affette dalla patologia sono circa 68mila per un totale di 1800 nuovi casi ogni anno.

Anche nel territorio provinciale di Brindisi non mancano persone affette da Sclerosi Multipla che ora, assieme alla sede storica di Piazza A. Di Summa nel comune capoluogo, potranno contare su un nuovo luogo di ritrovo ed un nuovo punto di riferimento locale.

L’ennesimo segno di attenzione al territorio da parte della Associazione che consentirà di portare avanti nuove iniziative che vanno dalla sensibilizzazione alla formazione ed alla conoscenza della malattia e che si aggiungono a quelle già esistenti.