Quasi un milione di euro per fermare l’erosione costiera a Lendinuso

Nell'ambito dei "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021"

TORCHIAROLO - Quasi un milione di euro per fermare l’erosione costiera sono stati destinati al comune di Torchiarolo nell’ambito dei contributi ministeriali per investimento in opere pubbliche. A renderlo noto il sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese, sulla pagina Facebook del Comune.

“Con Decreto del Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, 23 febbraio 2021, recante "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021", sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo, previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il Comune di Torchiarolo, a seguito di richiesta inoltrata nel settembre 2020, risulta assegnatario di un contributo che ammonta a 990mila euro da destinare al recupero della costa mediante barriere a difesa dell’erosione”.

Da quanto spiega Ciccarese raggiunto telefonicamente da BrindisiReport, si tratta di un progetto preliminare che prevede l’installazione di barriere soffolte lungo la costa di Lendinuso, una delle marine di competenza del Comune di Torchiarolo.

“Ma abbiamo presentato altri progetti anche nei Cis (Contratti istituzionali di sviluppo, ndr) e nella Tap, per interventi sulle altre zone costiere. Abbiamo inviato alla Regione il materiale fotografico sugli ultimi crolli in località Cipolla e Lido Presepe e siamo in costante contatto con tutti gli organi competenti per ottenere finanziamenti e contributi per la riqualificazione costiera. Abbiamo ottenuto questo finanziamento per Lendinuso ma siamo a lavoro per tutte le altre marine”.