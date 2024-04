"In questo Paese mafia e corruzione sono 'normalizzate', ma restano dei parassiti"

FASANO - Corruzione e criminalità organizzata come endemiche. Anzi, "normalizzate". E' il pensiero, forte, di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. "Dobbiamo lottare contro la corruzione e contro le mafie, che restano e sono dei parassiti che uccidono il sistema dall'interno. Oggi il problema delle mafie e della corruzione è diventato una delle tante cose. E noi siamo passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato. C'è la normalizzazione di tutto questo. E' una delle tante cose. Invece questi problemi non possono nella continuità essere una delle tante cose", ha spiegato.

Le dichiarazioni di don Ciotti sono state pronunciate oggi, mercoledì 10 aprile 2024, a Fasano, a margine di un incontro con decine di studenti, nell'ambito del "Themis Festival", promosso dall’associazione di promozione sociale Legalitria. Poi, il fondatore di Libera ha aggiunto: "C'è da chiedersi come mai 18 milioni [di elettori, ndr] non vanno più a votare. C'è da chiedersi lo smarrimento, la fragilità di molti ragazzi che credono di meno nella politica. Anche qui non si può generalizzare perché bisogna non dimenticare che le Istituzioni sono sacre".

Per il sacerdote anti-mafia "dobbiamo saper distinguere tra la sacralità delle istituzioni e chi le gestisce e chi le governa. Nella stragrande maggioranza delle persone nelle istituzioni del nostro Paese sono persone, in modo trasversale, che vivono le loro dimensioni come servizio per il bene comune. C'è una minoranza, che è più preoccupata del proprio potere, della propria immagine, dei propri interessi. Però fa più notizia e rumore. Però bisogna non dimenticare le cose belle, importanti e positive che ci sono".

Infine, don Ciotti spieca che "c'è un problema che vale per noi grandi e per i più piccoli. Ci sono dei momenti della vita che tacere diventa una colpa e che parlare diventa un obbligo morale e una responsabilità civile. Quando vediamo delle cose che non funzionano dobbiamo lottare contro questa omertà o contro questa facile modalità della delega, e cioè pensare che 'tocca sempre gli altri fare'. C'è una parte di responsabilità che tocca a noi che ci chiami in gioco come singoli cittadini".