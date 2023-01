Raccolta fondi durante il suo funerale: ora la parrocchia ha una nuova sala per gli incontri

SAN PIETRO VERNOTICO – Il suo cuore si è fermato improvvisamente la notte del 2 luglio scorso, lasciando senza fiato la moglie, i figli i parenti e gli amici. Ma la morte non ha cancellato l’amore e la solidarietà verso i deboli che hanno accompagnato la sua esistenza. Danilo Gargano, scomparso prematuramente ad appena 50 anni, continua a vivere e a fare del bene. La famiglia, seppur distrutta dal dolore, il giorno del suo funerale decise di rinunciare a fiori e manifesti chiedendo offerte per la parrocchia di San Giovanni Bosco, la sua seconda casa. Il posto dove Danilo metteva a disposizione il suo cuore.

Grazie alla donazione furono raccolti 2mila euro, i soldi sono stati investiti dal parroco, don Alessandro Mele, nella ristrutturazione del salone parrocchiale, la stanza dove vengono organizzati convegni, riunioni e attività benefiche. Quella sala diventerà “Sala Danilo Gargano”, a testimonianza del suo operato all’interno della parrocchia.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà lunedì 30 gennaio, nell’ambito dei festeggiamenti per San Giovanni Bosco la cui commemorazione ricade il 31 gennaio. Le spese per l’organizzazione della cerimonia sono a carico di Avis sezione San Pietro, con presidente Luigina Prefetto, perché Danilo era anche un socio donatore che non ha mai fatto mancare il suo contributo. Il “Gigante buono”, così veniva soprannominato, continua a operare nel nome della solidarietà.