Padel, vini e solidarietà: raccolta doni per i bambini più sfortunati in città

BRINDISI- L’impianto sportivo Bellaria di Brindisi, in via Appia 264, con il supporto dell'azienda vinicola Otri del Salento, ha organizzato una raccolta di doni per i bambini bisognosi del territorio brindisino, all’insegna di una giornata dedicata allo sport, del padel, allo stare insieme giovani, adulti ed alla solidarietà.

I regali, insieme a dei pacchi alimentari verranno distribuiti dall’associazione di promozione sociale Tabernacle durante le festività che ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla pregevole iniziativa. Le aziende e l’associazione menzionate ringraziano i cittadini brindisini per il contributo dato e la grande solidarietà mostrata dinanzi a queste iniziative.