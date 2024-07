Raccolta rifiuti: attive le nuove isole ecologiche intelligenti nelle marine

CAROVIGNO - Arriva dal Comune di Carovigno l'annuncio dell'avvio del nuovo servizio di isole ecologiche intelligenti, attive da oggi (giovedì 4 luglio 2024) nelle marine, dopo il loro recente posizionamento. Questo servizio rappresenta un'ulteriore modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, integrando la raccolta differenziata porta a porta senza sostituirla. L'assessore all'Ecologia, Annamaria Saponaro, ha dichiarato: "Siamo felici di poter partire con questo nuovo servizio di isole ecologiche intelligenti. Si tratta di una modalità in più per il conferimento dei rifiuti differenziati che si aggiunge alla raccolta differenziata porta a porta e non la sostituisce".

Le isole ecologiche intelligenti sono state installate in vari punti delle marine di Carovigno e non solo, precisamente a: Carisciola in via Atena; Torre Santa Sabina in via Lago d'Iseo; Pantanagianni in viale Vienna; Specchiolla in via della Pineta; Serranova. Presso questi punti sarà possibile conferire plastica, vetro, carta/cartone e alluminio. Il conferimento avviene tramite l'utilizzo della tessera sanitaria. Per chi non fosse in possesso della tessera sanitaria, è possibile richiedere un badge presso l'ufficio ambiente del Comune di Carovigno.

L'assessore Saponaro ha inoltre precisato: "Ci preme sottolineare che le isole ecologiche non sostituiscono il porta a porta, che rimane il sistema principale di raccolta. Piuttosto, le isole rappresentano un supporto aggiuntivo per chi, ad esempio, non riesce a conferire nel giorno dedicato perché magari è in partenza, per chi trascorre solo il fine settimana nelle località marine, o semplicemente per chi in occasioni speciali ha accumulato più rifiuti del dovuto. In tali casistiche, il cittadino potrà conferire correttamente il rifiuto differenziato".

Questo strumento è stato introdotto con l'obiettivo di ridurre l'abbandono dei rifiuti e migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata. È quindi fondamentale la collaborazione dei cittadini per mantenere la città pulita, una conquista che appartiene a tutti. In conclusione, l'assessore all'Ambiente Saponaro ha ricordato: "Le isole ecologiche sono videosorvegliate e gli abbandoni sono puniti con sanzioni pecuniarie. Invitiamo tutti al corretto uso e conferimento dei rifiuti".

La nota si chiude con queste parole: "Il Comune di Carovigno confida nella responsabilità e nell'impegno della comunità per fare di questo nuovo servizio un successo e un esempio di civiltà e rispetto per l'ambiente".