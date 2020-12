“Dona senza paura” l’invito di Fidas Mesagne

MESAGNE- “Dona senza paura” è lo slogan che Fidas Mesagne ha scelto per invitare la cittadinanza alla donazione di domenica 20 dicembre presso il Centro di raccolta dell’ospedale di Mesagne, dalle 8 alle 12.

La pandemia da coronavirus ha colpito anche il paese e le misure restrittive e la paura di contagio inducono a uscire sempre meno da casa. La durezza di questi tempi, tuttavia, non deve far perdere la tenerezza di un gesto di generosità. Il covid-19 ha fermato il mondo, ma non può e non deve fermare i donatori periodici né può frenare chi vuole donare per la prima volta.

I nuovi donatori dovranno presentarsi muniti di un Ecg recente; qualora ne fossero sprovvisti possono rivolgersi a Fidas Mesagne che, anche quest’anno, ha avviato la campagna promozionale “Il cuore di Fidas”. Occorre solo prenotarsi, quanto prima al 3489719903.

Inoltre, sempre su base volontaria è possibile effettuare il test sierologico, avendo donato però almeno una volta nel corso dell’anno. Da una collaborazione nata nell’estate scorsa tra Fidas Mesagne e Admo Puglia, è possibile a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni tipizzarsi per poter essere iscritti nell’elenco nazionale dei donatori di midollo osseo.

Ora più che mai è assolutamente necessario non interrompere questo gesto di solidarietà che è la donazione per non mettere a rischio i pazienti che ogni giorno hanno bisogno di trasfusione. Donare il sangue è sicuro anche ai tempi del coronavirus, non ha alcuna controindicazione e tutto è organizzato per garantire le misure di sicurezza. È bene sapere, inoltre, che uscire di casa per andare a donare è tra gli spostamenti di necessità consentiti, anche da fuori paese; e allora... fuga ogni dubbio e corri a donare.