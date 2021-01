In Pronto soccorso dopo crisi respiratoria: "Grazie ai due angeli bianchi"

RIceviamo e pubblichiamo il racconto di un padre di famiglia positivo al Covid che è stato assistito per ore nel reparto Obi (Osservazione breve) del Pronto soccorso dell'ospedale Perrino, da "due angeli con le tute bianche".

Ho 47 anni e recentemente il Covid ha colpito me e la mia famiglia. Tampone positivo, dopo 3 giorni sono stata trasportato in ospedale per una lieve crisi respiratoria. Una volta giunto in ambulanza al Perrino, sono stato accolto e assistito dal personale presente nel reparto Obi (Osservazione breve) Covid del Pronto soccorso. Erano in due: 2 donne con le tute bianche, riuscivo ad intravedere solo gli occhi, ma ricordo che una ha chiamato l'altra per nome, Carla. Mi hanno messo a mio agio da subito, ero spaventato da ciò che stava succedendo e da ciò che si vede in tv ormai da mesi.

Dopo una serie di prelievi, e altri esami, sono rimasto in attesa dei risultati, ogni tanto la porta si apriva mi chiedevano come stavo o se avevo bisogno di qualcosa. Ero avvolto dal silenzio di quella stanza, tra quelle quattro mura che lasciavano sentire tutto ciò che accade fuori: telefoni, i passi, suoni di ogni tipo. Intanto pensavo a quanto stavo vivendo li lontano da mia moglie e miei ragazzi. Quella sera stessa sono stato dimesso e riaccompagnato a casa con esito positivo al tampone e terapia. Nelle sfortuna di essermi ammalato di Covid, sono stato fortunato a ricevere le cure da quei due angeli con le tute bianche. Estendo il mio sincero ringraziamento a tutto il reparto, ai medici e al personale che mi ha riaccompagnato a casa. Ormai sono passate alcune settimane e sono guarito, la mia preghiera va a chi è stato meno fortunato di me e alle loro famiglie.