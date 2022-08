Radioamatori, grande successo per il "Lighthouse Heritage Weekend” 

FASANO - Lo scorso fine settimana 20 e 21 agosto, a Torre Canne di Fasano si è tenuto per il terzo anno consecutivo il "Lighthouse Heritage Weekend”, dedicato a valorizzare e promuovere il patrimonio costiero e la cultura dei fari grazie all'adesione del MuMaF- Museo della Marineria e dei Fari.

Tante le iniziative nella due giorni ed in particolare i radioamatori dell'Ari - Associazione radioamatori italiani, sezione di Brindisi, hanno allestito come lo scorso anno una stazione radio dedicata al contest internazionale dei fari, sia in fonia che radiotelegrafia, operando dal piazzale sottostante il faro di Torre Canne.

Durante il contest, sono stati effettuati 60 collegamenti (Qso) con altri radioamatori sparsi per il mondo. Il nominativo internazionale assegnato alla Sezione Ari Brindisi, IQ7PU, è stata irradiato per migliaia di chilometri da una semplicissima antenna filare operante in onde corte sostenuta da una comune canna da pesca di circa 10 metri, promuovendo il territorio brindisino.

Tanta la curiosità tra chi passeggiava sul lungomare fasanese a cui i radioamatori hanno spiegato in maniera chiara come avvengono i collegamenti tra le stazioni radio. Al termine della manifestazione il presidente Gilberto Zezza ha donato, a nome di tutta la sezione, un ricetrasmttitore vhf nautico anni 70 ed un tasto telegrafico che sono gia' in bella mostra nei locali del museo della Marineria sito all'interno il Mumaf.