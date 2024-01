Radiologia interventistica, Cgil: "Manca il personale, vengano coinvolti i sindacati"

BRINDISI - Il servizio di Radiologia interventistica al Perrino ancora non riparte. La Cgil Brindisi spinge per una discussione che coinvolga anche i sindacati, "perché senza assunzioni e personale non si curano le persone e non si aprono i servizi" si legge in una nota, inviata dalla sigla a firma di due coordinatori: Chiara Cleopazzo, segretaria dell'aria sanitaria, e Luca Ghezzani, responsabile Fp Cgil medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

Il sindacato evidenzia la mancanza di autonomia del nosocomio brindisino che, pur essendo di secondo livello, dal 2021 non può ancora contare su un reparto di Radiologia interventistica.

"La Regione deve autorizzare subito assunzioni straordinarie per personale dirigenziale e di comparto - si legge ancora nella nota - poichè è inutile fare finta di non capire che a Brindisi, nonostante le dotazioni strumentali, mancano le persone che si prendano cura di altre persone. Occorre urgentemente intervenire per custodire e potenziare la complessa filiera della emergenza, trovando ora e non 'domani' delle soluzioni operativamente percorribili per ripristinare il funzionamento di tale fondamentale servizio".

