"Radiologia interventistica al Perrino, servizio riattivato a breve"

BRINDISI - "Sarà riattivato a giorni il servizio di Radiologia interventistica del Perrino di Brindisi, con un provvedimento regionale di rimodulazione del personale, come auspico da diversi mesi e inutilmente". La dichiarazione è stata diffusa dal consigliere regionale di Azione, Fabiano Amati. La sua nota si inserisce nel solco di un tragico evento, la morte di Antonio Picciolo a 39 anni. All'1:15 del 6 gennaio l'uomo è stato portato da un'ambulanza al pronto soccorso del Perrino di Brindisi, per disturbi neuologici. Ma qui, da anni, non c'è una radiologia interventistica. E' stato dunque necessario trasportare il paziente a Taranto, al Santissima Annunziata. Poi, il 9 gennaio, la tragica notizia: Antonio si è spento.

Aggiunge Amati: "E' questo l'impegno dell'assessore regionale alla Sanità e del direttore del dipartimento Salute, in linea con gli atti amministrativi vigenti della Regione. In Puglia abbiamo una rete trauma e malattie tempo-dipendenti, fondata sugli ospedali di II livello, tra i quali c'è il Perrino, per cui a dover garantire la continuità del servizio, provvisoriamente ed evitando la morte delle persone, dovrebbe essere il personale applicato negli ospedali di I livello o per prestazioni in elezione, ossia non urgenti. Insomma, prove generali di AziendaZero, la cui importanza non può più essere negata".

Sono diversi anni che il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brindisi, Arturo Oliva, lancia allarmi su questa vistosa assenza al Perrino. Anche i sindacati si sono più volte espressi in tal senso. Già nel gennaio 2017 il servizio di radiologia interventistica si avviava verso il declino, come denunciato allora dal segretario della locale Cgil, Antonio Macchia. Ora, le parole del consigliere regionale Fabiano Amati fanno sperare per il meglio, nonostante l'annuncio arrivi dopo anni di assenza del servizio.