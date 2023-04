In volo sulle tracce di San Pio: il raduno organizzato da piloti brindisini

Provenienti da Salento e Basilicata, 10 velivoli leggeri e ultraleggeri si sono dati appuntamento nella mattinata sull’ aviosuperficie “Ali del Gargano”, in agro di San Giovanni Rotondo, per partecipare all’ evento “Le Ali di San Pio”, raduno organizzato da “Volare in Salento”, associazione brindisina di piloti privati, giovane ma in rapidissimo sviluppo, presieduta da Diego Provinzano.

Completato l’arrivo in aviosuperficie, i frati francescani del Convento Santuario “San Pio da Pietrelcina” hanno benedetto gli aerei, quindi per tutti visita guidata presso il famoso luogo di culto, che custodisce le spoglie del santo. A seguire, cerimonia di gemellaggio fra le associazioni “Ali del Gargano” e “Volare in Salento”, entrambe promotrici della cultura del volo, a Nord e a Sud della Puglia, rispettivamente.

La cerimonia, suggello per future iniziative in comune, ha visto la partecipazione del sindaco di San Giovanni Rotondo, dottor Michele Crisetti, che nel rivolgere un saluto ai convenuti ha sottolineato l’utilità sociale del mezzo aereo, con particolare riferimento alla protezione civile. Dulcis in fundo, tutti i partecipanti all’ evento si sono ritrovati a pranzo in una masseria agrituristica della zona, per degustare i famosi piatti e prodotti tipici garganici, e scaldare i motori per il rientro.

La Puglia vanta una lunga tradizione aeronautica, civile e militare. Brindisi, in particolare, ha ospitato i cantieri delle Officine Aeronautiche Saca negli anni ’30 del secolo scorso, e la scuola piloti dell’Alitalia fino agli anni ’70. E’ stata base per il 32mo Stormo dell’Aeronautica Militare, dal 1993 trasferito a Foggia-Amendola.

Da questa tradizione, in tempi più recenti, si è sviluppato un grande interesse per l’attività di volo da diporto, fra giovani e meno giovani di tutta la Regione. L’ associazione “Volare in Salento” ha quindi raccolto il seme della cultura aeronautica da tempo radicato nella città adriatica, per promuovere iniziative in questa direzione.

Prossimo appuntamento sociale per “Volare in Salento” sarà sabato 6 maggio, presso l’aeroporto di Brindisi-Casale, quando nella mattinata sarà offerta l’opportunità a ragazzi con patologie, iscritti alle associazioni Onlus “Agtoe” e “La Stella di Lorenzo”, e con il patrocinio della Stazione Aeromobili della Marina Militare di Grottaglie, di fare dei voli turistici sulla città di Brindisi ed i suoi dintorni.