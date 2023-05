Ragazzi in volo con l'associazione brindisina "Volare in Salento”

Dopo il raduno aereo a San Giovanni Rotondo, appuntamento sociale con aerei e piloti dell’associazione brindisina “Volare in Salento” sabato 6 maggio, presso l’aeroporto di Grottaglie, quando nella mattinata (dalle 10,30) sarà offerta l’opportunità a ragazzi con patologie, iscritti alle associazioni Onlus “Agtoe” e “La Stella di Lorenzo”, di fare dei voli turistici sui dintorni del capoluogo jonico.

I ragazzi, in volo con accompagnatore e infermiere, avranno così l’occasione di passare una mattinata assolutamente particolare, ammirando da un’ottica inusuale le bellezze della campagna della Murgia tarantina e della costa jonica orientale. L’evento, organizzato dalla Stazione Aerea della Marina Militare con base a Grottaglie (Maristaer), in partnership con l’Aero Club “Accademia Volo Imperiali” di Manduria, quest’anno è alla seconda edizione, e si articola in più giornate, con conclusione il 21 maggio.

Per la giornata di sabato 6, in cui sono previsti i voli con i ragazzi, l’associazione “Volare in Salento”, metterà a disposizione gratuitamente velivoli e piloti. L’associazione brindisina, nata appena 2 anni fa, con base all’ aeroporto “Papola” di Brindisi-Casale, conta già 25 iscritti fra piloti ed istruttori di volo.

La finalità sociale è uno dei capisaldi del sodalizio, da subito sensibile ad azioni di prossimità verso i meno fortunati, soprattutto giovani. Una passeggiata per l’aria rappresenta sicuramente un’iniezione di ebbrezza e di entusiasmo, un’evasione dalla routine quotidiana.

I piloti di “Volare in Salento”, per parte loro, sono onorati ed orgogliosi di essere stati coinvolti in questa meritevole iniziativa. “La Passeggiata della Solidarietà” rappresenta un incontro con nostri concittadini meritevoli di attenzioni, e con i loro familiari, una giornata di spensieratezza, “con la testa fra le nuvole”, e la gioia di stare insieme. “Volare in Salento”, con il suo contributo, ne auspica il più ampio successo e la massima diffusione.