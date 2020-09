A 13 anni da una lezone agli incivili: "Le strade dobbiamo tenerle pulite"

BRINDISI – Il marciapiede di via Sabaudia, al rione Cappuccini, è stato tirato a lucido da Davide Avantaggiato, un ragazzino di 13 anni che ha trascorso il pomeriggio di oggi (lunedì 21 settembre) a dare una ripulita alla strada sotto casa. Munito di guanti, Davide ha rimosso decine di cicche di sigarette, mascherine anti contagio, giornali, fogli e fazzoletti. Il tutto è stato riposto in un secchiello. “Si tratta di una via non molto grande – ammette Davide – ma questo è solo l’inizio. Vorrei trasmettere ai cittadini il messaggio che le strade vanno tenute pulite. Ognuno può dare il suo contributo per mantenere la città in uno stato di decoro”.

