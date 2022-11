Un 15enne in campo contro l'inquinamento: "Puliamo la spiaggia dai rifiuti"

BRINDISI – A 15 anni si è fatto promotore di un’iniziativa a difesa dell’ambiente. Davide Avantaggiato, studente presso l’istituto Majorana di Brindisi, chiama a raccolta la cittadinanza per pulire la spiaggia di Torre Testa, sul litorale di Brindisi. L’evento si svolgerà domenica 27 novembre, a partire dalle ore 10. L’organizzazione è a firma dall’organizzazione no profit “Cambiamoci – Cleanup”, avviata negli scorsi mesi dallo stesso Davide, attraverso un gruppo Facebook che conta alcune centinaia di iscritti.

“L’idea – spiega Avantaggiato – è quella di creare un gruppo di persone sensibili ai temi ambientali, per dare vita a delle iniziative concrete contro l’inquinamento. Oltre al sottoscritto – prosegue Davide – il più grande sostenitore della pagina Facebook è stato Damiano Marangoni, fondatore di ‘Strade pulite’, un’associazione attiva in ambito ambientale che in provincia di Varese è supportata da circa 250 volontari”.

I ragazzi di “Cambiamoci” avrebbero dovuto dare il loro esordio “sul campo” nella giornata di ieri (domenica 13 novembre) in occasione di una iniziativa sul litorale organizzata da “Puliamoilmarebrindisi”, poi rinviata a causa di avverse condizioni meteorologiche. “Il nostro invito – spiega Avantaggiato – è aperto a tutti. Vi aspettiamo domenica 27 novembre, alle ore 10, presso la spiaggia libera di Torre Testa. Ai partecipanti regaleremo le nostre magliette”.