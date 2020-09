Rampa per disabili sulla spiaggia, a fine estate avvio dei lavori: "Colpa del covid"

CAMPO DI MARE - Le buone notizie a Campo di Mare (marina di San Pietro Vernotico) arrivano a fine estate, quando molti turisti sono già lontani e i residenti già rientrati al paese. Pochi giorni fa sono stati avviati i lavori di manutenzione della rampa destinata in legno ai diversamente abili che costeggia la Falesia. Un’opera in degrado da anni spesso al centro di polemiche che ha creato un vero e proprio disservizio per le fasce deboli.

Nemmeno per la stagione estiva 2020 i fruitori della spiaggia affetti da disabilità ma anche genitori con passeggini hanno potuto raggiungere la battigia in tranquillità. Lo potranno fare il prossimo anno se le intemperie invernali non danneggeranno nuovamente la scala.

La notizia dell’avvio dei lavori, pubblicata anche sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale, ha scatenato non poche polemiche proprio per i ritardi dei lavori e qualcuno si chiede pure se a questo punto non sarebbe il caso di posticiparli alla prossima primavera.

Questa volta la colpa è dell’emergenza sanitaria, almeno così è stato spiegato dagli addetti ai lavori. Fatto sta che le marine a sud di Brindisi continuiamo a regredire in fatto di servizi e infrastrutture e un'altra estate è passata all'insegna dei disagi e delle lamentele.

L'iter burocratico

Con determinazione del dirigente sezione Lavori pubblici n. 612 del 24/07/2019 la Regione Puglia ha pubblicato l'Avviso per manifestazione di interesse per contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse, da finanziare nell’ambito delle risorse previste dalla L.R. 30.11.2000 n. 20 e dalla L.R. 11.05.2001 n. 13.

L'amministrazione comunale di San Pietro Vernotico in data 30.09.2019 candidava il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria della rampa disabili in legno lungo la falesia della marina di Campo di Mare, per complessivi 50mila euro.

Con Determinazione dirigenziale sezione Lavori Pubblici n.1080 del 19.12.2019 la Regione Puglia approvava l’elenco degli interventi finanziabili (41 in tutto, tra i quali quello proposto dal Comune di San Pietro Vernotico posizionatosi al 23° posto della graduatoria con 10 punti).

Il 27 gennaio scorso la Regione Puglia ha notificato all' Amministrazione Comunale l'approvazione delle graduatorie definitive, invitando gli Enti beneficiari a predisporre i progetti esecutivi entro 45 giorni. Gli Uffici Comunali si sono adoperati con celerità (considerando anche il periodo di fermo per il Covid-19) ad adottare tutti gli atti necessari ad avviare i lavori.

L'intervento dell'assessore alle marine

"Questo intervento in particolare ci consentirà di sistemare definitivamente l'unica rampa per i disabili esistente lungo la falesia della marina sampietrana; la struttura infatti si presentava negli ultimi anni instabile a seguito del deterioramento delle parti strutturali in legno rimaste esposte alle intemperie. Ad aggravare la situazione già critica, in tempi recenti si sono verificati principi di incendio in alcuni punti strutturali che ne hanno compromesso la staticità. Il fermo dovuto all'emergenza sanitaria da Covid -19 ha fatto slittare purtroppo la data di inizio lavori (speravamo infatti di consegnare la struttura alla cittadinanza prima dell'inizio della stagione estiva). Cio' non è stato possibile, ma l'importante ora è aver dato una svolta definitiva anche a quest'altra vicenda".