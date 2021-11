Randagismo in Puglia: "Si convochi al più presto la commissione regionale"

BRINDISI - Sono passati quasi due anni dall'entrata in vigore della nuova legge regionale, la numero 2 del 2020 e della commissione randagismo, che la regione Puglia aveva obbligo di costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, ad oggi non vi è traccia. Per questo le associazioni animaliste regionali (tra le quali la Cobriass che mette insieme una decina di associazioni della provincia di Brindisi: Oipa San Michele, Enpa Latiano, Wwf Brindisi, Lepa, Gli amici di Snoopy, Gli amici Diwi Torre Santa Susanna, Liberi Ostuni, Quattro zampe nel cuore Fasano, Anpana provinciale, Lega del cane Francavilla Fontana) chiedono che venga convocata al più presto.

"Le problematiche legate al randagismo nella regione Puglia sono molteplici, serie e legate alla legalità - affermano le oltre 100 associazioni regionali - non si può più aspettare e la regione deve riunire al più presto la commissione poiché senza linee operative la legge non viene applicata, con il risultato che il randagismo è fuori controllo e la Puglia, da dati raccolti, risulta tra le regioni con il maggior numero di canili e in questi dati non sono presenti i canili abusivi che in Puglia sono molteplici. La situazione è grave". Il coordinamento ha, pertanto, scritto ufficialmente alla regione Puglia per chiedere che la commissione venga convocata al più presto.