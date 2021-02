Randagismo, incontro in Provincia con le amministrazioni comunali

SAN MICHELE SALENTINO - Mercoledì 3 marzo prossimo alle 15.30 nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, alla presenza di sindaci e/o assessori al ramo, si terrà un incontro sul randagismo promosso dal consigliere provinciale di San Michele Salentino, Michele Salonna.





"Dopo circa un anno dall'approvazione della legge regionale 7 febbraio 2020 n. 2 dal titolo "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali di affezione" che in pratica ha abrogato la precedente legge regionale n. 12/95, è opportuno soffermarsi sui punti di forza e debolezza della menzionata legge. Per molto tempo le singole amministrazioni sono state lasciate sole ad affrontare un problema che non è limitato al perimetro dei singoli comuni. Da questo nasce la volontà di promuovere un incontro limitato inizialmente alle solo amministrazioni, per poi estendere agli altri attori fondamentali del fenomeno cioè le Asl e le associazioni dei volontari impegnati in questo settore. Il randagismo è un problema sanitario e di sicurezza, culturale (si pensi all'abbandono) ma anche economico". Spiega il consigliere.