Rapina a Poste italiane, Adiconsum: "Sia garantita sicurezza ai cittadini"

BRINDISI - La notizia relativa alla rapina ai danni della filiale di Poste italiane, nel centralissimo quartiere Commenda di Brindisi, nelle prime ore del pomeriggio odierno, pone serie preoccupazioni, tra la cittadinanza ed addetti ai lavori, circa la tenuta della sicurezza nel territorio.

"In considerazione delle modalità adottate dai malviventi con l’uso di armi ed esplosione di colpi e quel che è più grave alla presenza di diversi clienti, alcuni dei quali colti da malore - si leggi in una nota di Adiconsum a firma del referente Giuseppe Zippo -. Il reiterarsi di fenomeni delittuosi nella nostra realtà è un campanello d’allarme da non trascurare. Non bastano le statistiche o i dati sulle attività criminose riportati nei report annuali a rassicurare i cittadini c’è bisogno, piuttosto, di prevenzione attraverso un maggiore presidio e controllo del territorio ed investimenti in risorse umane e tecnologie nel settore sicurezza. Per concludere, nel diffidare chiunque tenterà di contrastare tali fenomeni esclusivamente attraverso una limitazione dei servizi resi ai cittadini, invitiamo le autorità preposte a dare un segnale forte nella direzione di maggiori tutele".

