Rapine: videoallarme collegato con forze dell'ordine: firmato protocollo

BRINDISI - Firmato nella mattinata di oggi, venerdì 19 febbraio, un “Protocollo d’Intesa in materia di videoallarme antirapina con Confcommercio e Confesercenti” tra Prefetto Carolina Bellantoni, presidente provinciale di Confcommercio, Anna Rita Montanaro e presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo.

Obiettivo dell’intesa è innalzare gli standard di sicurezza delle varie attività commerciali della provincia, valorizzando le soluzioni tecnologiche che consentono una interconnettività più rapida dei sistemi d'allarme utilizzati dai commercianti e le sale operative delle Forze dell’Ordine.

Il documento che si sviluppa sui medesimi criteri generali di collaborazione dell’intesa stipulata il 12 dicembre 2019 dal Ministero dell’Interno e le articolazioni nazionali di Confcommercio e Confesercenti prevede il collegamento dei sistemi installati presso gli esercizi commerciali, il cui flusso telematico, in caso di allarme, viene inviato direttamente alle sale operative delle Forze di Polizia.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha sottolineato come in questo periodo di particolare crisi ed emergenza l’intesa assuma un valore ancora più importante e costituisca un esempio di buona prassi nella certezza che gli strumenti messi in campo saranno particolarmente efficaci per il settore, per dare una risposta concreta alla richiesta di sicurezza che arriva dal settore economico-produttivo.

L’intesa sarà oggetto di monitoraggio periodico da parte della Prefettura, per verificare la percentuale degli esercenti aderenti, l’efficacia e l’efficienza del sistema, ai fini anche delle eventuali ulteriori iniziative da proporre a livello centrale.