Rdc revocato per un errore del patronato: Inps soccombe in tribunale

BRINDISI - Un errore nella compilazione della domanda da parte di un operatore di un patronato gli era costato la revoca del reddito di cittadinanza e la richiesta di restituzione di circa 10.300 euro. Ma un padre di famiglia con invalidità residente nel Brindisino ha vinto la causa contro l’Inps e potrà continuare a percepire il sussidio, senza dover restituire nulla. Il giudice del lavoro di Brindisi, Maria Forestiere, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Giovanna Chionna, del foro di Brindisi, per conto del percettore. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi.

L’uomo aveva ottenuto il reddito di cittadinanza nel 2020. La pratica fu presentata tramite un patronato. Successivamente, convocato presso la locale stazione dei carabinieri, il percettore indicò come luogo di residenza la via effettiva in cui risiedeva fin dal 2014. Nella documentazione compilata dal patronato, però, era stata erroneamente indicata un’altra via, corrispondente alla precedente residenza anagrafica.

Sulla base della discordanza fra la residenza anagrafica indicata nella domanda e quella dichiarata ai carabinieri, l’Inps di Brindisi, nel febbraio 2019, ha comunicato al malcapitato la revoca del reddito di cittadinanza, con richiesta di restituzione della somma ricevuta fra novembre 2020 e ottobre 2021, pari a circa 10.300 euro.

L’istituto previdenziale ha evidentemente ritenuto che il ricorrente, dopo la presentazione della domanda, avesse cambiato la residenza senza comunicare la modifica all’ente, come appunto la legge impone o addirittura avesse dichiarato una residenza non esatta, rendendo in merito una falsa dichiarazione, ma così non è. Il disguido è infatti scaturito, come detto, da un mero errore materiale nella compilazione della documentazione. Ma anche se si volesse prendere in considerazione la residenza anagrafica (quella erroneamente attestata nell’istanza) l’uomo avrebbe comunque conservato in ogni caso i requisiti sia reddituali, di nucleo familiare, che patrimoniali per avere diritto al reddito di cittadinanza, considerato che anche la moglie non è percettrice di reddito ed è invalida nella misura pari al 100 percento.

La sentenza della corte di appello di Firenze n. 510/2023, fra l’altro, fissa il principio secondo cui la “non corrispondenza al vero delle dichiarazioni consente la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza, con obbligo di restituzione di quanto già percepito, solo qualora tale divergenza abbia avuto oggettivamente effetto sul quantum della prestazione concessa”.

Nella sua memoria di costituzione l'Inps ha fornito un’interpretazione letterale della norma, a suo dire violata. Ma il giudice Forastiere, con sentenza n. 2004/2023, ha accolto il ricorso con tutte le conclusioni e richieste articolate dall’avvocato Chionna, dichiarando non dovuta la somma chiesta in restituzione, con consequenziale condanna dell'Istituto resistente al pagamento delle spese di lite.

“Ovviamente – afferma l’avvocato Chionna – che non passi l'idea che tutti coloro che ricevono una richiesta di indebito da parte dell'Inps, avente ad oggetto la restituzione del reddito di cittadinanza percepito, si trovino nella medesima situazione del ricorrente vittorioso, in quanto le fattispecie vanno attentamente valutate una per una e mutano a seconda delle circostanze determinatesi e dei fatti occorsi”.

"Quello che maggiormente rende soddisfatto il sottoscritto difensore – prosegue Chionna - è certamente sotto l'aspetto professionale l'aver conseguito un considerevole risultato, ma per di più che tale sentenza sia stata emessa nei confronti un cittadino invalido, che non percepisce alcun tipo di reddito, il cui coniuge egualmente è privo di reddito e invalido al 100 percento, pertanto, siamo di fronte ad un nucleo familiare con un reddito pari a zero”.