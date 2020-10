Coronavirus: nuovo picco in Puglia, contagi in aumento a Brindisi

BRINDISI – La seconda ondata di Covid-19 continua ad avanzare in Puglia. Il tacco d’Italia oggi (sabato 17 ottobre) ha fatto registrare il nuovo picco di 150 casi positivi (record assoluto). Si registra un’impennata anche nel Brindisino, dove si contano 15 nuovi contagi: il dato più alto dal periodo marzo-aprile. Il capoluogo, in particolare, sale dalla fascia 11-20 a quella 21-50 casi attualmente positivi. I test effettuati sono complessivamente 5382. I decessi sono due, entrambi in provincia di Taranto. I nuovi contagi sono così distribuiti:: 158 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 21 in provincia Bat, 89 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 484.125 test: 5472 sono i pazienti guariti; 4980 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.084 , così suddivisi: 4628 nella Provincia di Bari; 1030 nella Provincia di Bat; 852 nella Provincia di Brindisi; 2621 nella Provincia di Foggia; 933 nella Provincia di Lecce; 931 nella Provincia di Taranto; 84 attribuiti a residenti fuori regione; 5 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.