Acque Chiare, Rossi: "Poste finalmente le basi per il recupero del villaggio"

BRINDISI - Il Piano integrato di rigenerazione urbana del villaggio Acque chiare e l'adeguamento del vigente Prg(Piano regolatore generale) al Pptr (Piano paesaggistico territoriale regionale) sono due fra i punti approvati nel corso della lunga seduta del consiglio comunale (leggi l'articolo sulla seduta) svoltasi oggi (mercoledì 30 marzo) a Brindisi.

“Oggi la mia amministrazione – afferma il sindaco Riccardo Rossi in un post pubblicato sul suo profilo Facebook - al termine di un lungo percorso pone definitivamente le basi per la soluzione di una vicenda quasi ventennale, quella relativa al Villaggio Acque Chiare”. Il primo cittadino ricorda le “note vicende giudiziarie che hanno scosso e diviso l'intera comunità brindisina, sulle quali molti apprendisti stregoni hanno avanzato nel corso degli anni le più strampalate soluzioni, illudendo tantissime persone. Tutte soluzioni che ovviamente non erano in alcun modo percorribili, nel contesto del quadro normativo regionale e nazionale”.

Un piano per Acque Chiare

“Noi abbiamo intrapreso la strada maestra - prosegue Rossi - che è quella di inserire il recupero del Villaggio mediante un documento preliminare programmatico di rigenerazione urbana (approvato a luglio 2022) e il Piano integrato di Rigenerazione urbana, che da esso discende, approvato oggi”. Il primo cittadino ringrazia il professor Maciocco, “che in stretto contatto con l'assessore Borri e tutto il settore Urbanistica guidato dalla dirigente Carrozzo, ha realizzato il suddetto Piano”.

“È uno strumento di grande valore anche scientifico che restituisce piena dignità al Villaggio Acque chiare, integrandolo pienamente nel tessuto urbano attraverso le sue connessioni ecologiche e sostenibili con la litoranea nord, la campagna e il quartiere più prossimo, il Paradiso. Su questa proposta si aprirà il confronto con la Regione Puglia che spero accoglierà il nostro progetto sulla cui base rivedere l'accordo di programma e trovare, quindi, la definitiva soluzione per il Villaggio Acque chiare”.

L'adeguamento del Prg al Pptr

La seconda delibera è quella relativa all'adeguamento del vigente Prg al Pptr. “Ringrazio per la sua presenza anche in aula la professoressa Angela Barbanente del Politecnico di Bari – prosegue Rossi - che ha coordinato il gruppo di lavoro per la definizione dell'adeguamento. Ci siamo affidati a chi in Puglia meglio di tutti conosce il Pptr e attraverso un grande studio di ricognizione dello stato attuale, ha redatto il progetto di integrazione approvato in Consiglio comunale. Verrà così recuperato e valorizzato il grande patrimonio naturalistico e di beni monumentali ed archeologici della città di Brindisi con oltre 2.000 anni di storia. In conclusione ringrazio l'assessore Borri e tutto l'ufficio diretto dall'architetto Carrozzo per questi importanti risultati dell'amministrazione comunale”.